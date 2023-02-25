مصرع سيدة في العبور اختناقا بالغاز داخل منزلها

أمرت جهات التحقيق في العبور بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها نتيجة تسرب الغاز خلال تواجدها بمحل إقامتها بمدينة العبور، وطلب الجهات المعنية تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي حول الحادث.

طلب تقرير الصفة التشريحية لمناظرة جثمان المتوفاة

وكانت ربة منزل قد لقيت مصرعها اختناقا بالغاز داخل شقة سكنية بالحي التاسع بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية حيث حُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن وطلبت تقرير الصفة التشريحية لمناظرة جثمان المتوفاة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها ادعاء اختناق بالغاز داخل شقة سكنية بمنطقة الحى التاسع بدائرة قسم شرطة العبور.

استجواب شهود العيان

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة سيدة ربة منزل اختناقا بالغاز وتم نقلها للطب الشرعي وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثة واستجواب شهود العيان واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة الشقة محل الواقعة.