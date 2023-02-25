11.2 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لسيناء في موازنة 2023.. والنسبة الأكبر للزراعة

تشهد الفترة الحالية إعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية سيناء، وحسب الملامح الأساسية للبرامج التنموية الصادرة عن وزارة التخطيط، فقد تم تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه بخطة عام 2022 - 2023، للاستثمارات المُوجّهة لسيناء.

وأوضح التقرير أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2022 - 2023 لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت نحو 5 مليارات جنيه، نحو 80% منها، أى ما يقدّر بـ4 مليارات جنيه، ممولة من الخزانة العامة، يستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاع الصرف الصحى بنسبة 8.1%، والمياه بنسبة 7.9%، وقطاع التعليم بنسبة 7.6%.

ووفقاً لما أعلنته وزارة التخطيط، فإن جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة بموازنة 2023 لتنمية محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 6.2 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 45.2% بقيمة 2.8 مليار جنيه، حيث يستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 32.4%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 19.2%، ثم قطاعا المياه والزراعة واستصلاح الأراضى بنسب 17.9% و12.6% على الترتيب.

شعيب: إنشاء 8 تجمعات زراعية و13 تجمعا تنمويا بسيناء.. وسلام: 50 ألف نسمة الطاقة السكانية لـ رفح الجديدة

بدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن السنوات الثمانى الأخيرة شهدت اهتماماً غير مسبوق بسيناء، مضيفاً: «بالنظر إلى شمال سيناء، سنجد أن الدولة المصرية لم تتوانَ لحظة واحدة فى القضاء على الإرهاب وتطهيرها، وكان ذلك بالتوازى مع قدوم الدولة وسعيها للتوسع فى المشروعات التنموية بالمحافظة». وأوضح الخبير الاقتصادى لـ«الوطن» أن وزارة التخطيط أوضحت فى ملامح خطتها للعام المالى 2023، أنها تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة فى محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، وأبرز تلك المشروعات يتلخص فى الاهتمام بمجال الزراعة واستصلاح الأراضى، وإنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لـ13 تجمعاً تنموياً بسيناء. وأكد «شعيب» أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية بقطاع المياه، وكذلك مشروعات المناخ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة مناخ مناسب للعاملين هناك، بهدف تحسين أداء الخدمة المقدّمة للجمهور، وإتاحة وحدات مناسبة وملائمة للمواطنين محدودى الدخل وتوفير حياة ملائمة لهم وتنفيذ المشروع القومى للإسكان، باعتباره أحد المشروعات القومية التى توليها الحكومة اهتماماً كبيراً، وإحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالعريش.

من جانبه، قال د. وائل سلام، خبير إدارة الأعمال الاستراتيجية، إن الدولة المصرية مهتمة بشكل واضح بتطوير وتحسين التعليم، والتركيز على التوسّع فى مشروعات التنمية التى تخدم المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، خصوصاً سيناء، فهناك عدد من المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها هناك، منها على سبيل المثال مشروعات التعليم والنقل والتخزين والتشييد والبناء. وأشار «سلام» إلى أن وزارة التخطيط أوضحت فى ملامح خطتها لتطوير سيناء، أن هناك مشروعات كبيرة تتم فى قطاعات تضمّنت تجهيز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى، تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية، إلى جانب استكمال إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوى، واستكمال تنمية وتطوير مدينة العريش، وإنشاء منفذ رفح، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة، بإجمالى طاقة سكانية 50 ألف نسمة.

وحول البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة، أشار د. عبدالمنعم سيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن التقارير الصادرة عن وزراة التخطيط تؤكد أن هناك مشروعات عملاقة تتم حالياً فى سيناء أبرزها استكمال إنشاء سبعة تجمعات زراعية، واستكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، وإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب.

سيد: ربط سيناء بالقاهرة والمحافظات لدفع الاستثمار والتنمية وأبرز المشروعات إنشاء طرق دهب بطول 59 كيلومترا

وأكد «سيد» أن الدولة تعى جيداً أهمية الطرق وضرورة ربط سيناء بالقاهرة والمحافظات كشريان للاستثمار، حيث قامت الدولة فى السنوات الماضية بتنفيذ المشروع القومى للطرق، حيث تشهد سيناء التركيز على تطوير الطرق القديمة وإنشاء محاور ومشروعات طرق جديدة، أبرزها إنشاء طرق دهب بطول 59كم ضمن البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى المحافظة.