أسعار اللحوم بالمنافذ الاستهلاكية بمحافظة الشرقية

تدعم الدولة المواطنين بتوفير السلع الغذائية عامة واللحوم خاصة في عدد من المنافذ الموزعة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فيما افتتح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بالتعاون مع عدة جهات كمديرية التموين، الغرفة التجارية ومديرية الأمن وغيرها من الجهات الأكثر اختصاصا بشأن افتتاح منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وتستعرض بوابة «الوطن» أسعار اللحوم المجمدة والمبردة والبلدي تلك المطروحة بمنافذ البيع المخفضة وتبدأ من 100 جنيه.

تستعرض بوابة «الوطن» أسعار اللحوم بالمنافذ الاستهلاكية بأنواعها المختلفة المجمدة، المبردة والبلدي الطازجة في منافذ البيع المخفضة ضمن مبادرات الدولة، أبرزها أهلا رمضان، في حب مصر، كلنا واحد وأمان والإصلاح الزراعي وغيرها.

ويوضح محمد البحراوي بائع وجزار تعاوني بمعرض أهلا رمضان 2023 بالشرقية أسعار اللحوم السوداني المبردة كالتالي:

أسعار اللحوم السوداني المبرّدة بمنافذ أهلا رمضان 2023 بالشرقية

سعر كيلو اللحم السوداني المبرّدة القطع 200 جنيه.

سعر كيلو الكبدة السوداني المبردة 210 جنيهات.

سعر كيلو اللحم السوداني المفروم 200 جنيه.

فيما يشير عماد سعودي جزار بلدي وبائع بمنفذ بيع اللحوم التابع لمبادرة في حب مصر والذي تم افتتاحه برعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كوسيلة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

أسعار اللحوم البلدي الطازجة بمنفذ بيع مبادرة في حب مصر

سعر كيلو اللحم البلدي القطع بقري وجاموسي 200 جنيه.

سعر كيلو اللحم البلدي المفروم 170 جنيها.

سعر كيلو الكبدة البلدي 200 جنيه.

أسعار اللحوم بمنفذ بيع الإصلاح الزراعي بالشرقية

ويتابع محمد نصر بائع بالمنفذ ومسؤول مشتروات بجمعية الإصلاح الزراعي بالشرقية، موضحا أسعار اللحوم داخل المنفذ كالتالي:

سعر كيلو اللحوم المجمدة القطع 175 جنيها.

سعر كيلو اللحوم المفرومة 170 جنيها.

سعر كيلو الكبدة المجمدة 100 جنيه.

أسعار اللحوم بمنفذ كلنا واحد بالشرقية

كما سجلت أسعار اللحوم القطع المجمدة بمنفذ كلنا واحد بمدينة الزقازيق 170 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم يبدأ من 120 جنيها.

وقال محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية إن الدولي تولي اهتماما كبيرا لعرض السلع الغذائية وتوفيرها في المنافذ المخفض أسعارها ومن بينها أسعار اللحوم بأنواعها وذلك لدعم المواطنين، لافتا إلى إجراء الرقابة على هذه المنافذ للالتزام بالأسعار المخفضة كما المتفق عليه مع المحافظة والجهات المختصة.