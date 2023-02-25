العثور على جثة عامل داخل شقته في ظروف غامضة بمنشأة ناصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل مخنوقا داخل منزله في ظروف غامضة داخل منزله بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وقررت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بالعثور على عامل مخنوقا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل يدعى «أحمد. ر» 47 سنة.

سلامة محتويات الشقة

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية ما عدا آثار الخنق حول الرقبة، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.