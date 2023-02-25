مصرع شابين وإصابة ثالث في تصادم سيارة ودراجة نارية بالقليوبية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية في استخراج جثمان شاب سقط في ترعة الباسوسية بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل، أسفر عن مصرعه وشاب آخر، وإصابة ثالث، وتم نقلهم لمستشفى القناطر الخيرية وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالقناطر

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بطريق خط 12 بنها- القناطر الخيرية أمام قرية بهادة دائرة المركز.

تفاصيل تصادم خط 12 بالقناطر

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة ناريه كان يستقلها 3 أشخاص، وسيارة نقل، بطريق خط 12 بنها- القناطر الخيرية، أمام قرية بهادة.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد م ج 19 سنة وإصابة عماد إ ع 18 سنة وتم تحويله لمستشفى قليوب، وحالته خطيرة، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة الشاب الثالث اشرف ع ب المرافق لهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.