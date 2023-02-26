«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم.. ورياح مثيرة للرمال

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنّ درجات الحالية ستكون حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، أنّه بدءًا من الجمعة المقبلة ستعود حالة الطقس ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، خلال فترتي الصباح والمساء.

وستشهد حالة الطقس اليوم ارتفاعا من الساعات الأولى من صباح اليوم، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة ومدن القناة والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح

وأكدت وجود نشاط للرياح تكون شمالية غربية، على مناطق من أقصى غرب البلاد، وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة المسجلة اليوم الأحد على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 22 - 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 24 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 22 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 09

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 14

- الغردقة 25 - 14

- سفاجا 25 - 14

- مرسى علم 25 - 15

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12