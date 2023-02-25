«الأرصاد» لإيمان الحصري: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد.. وننصح بعدم تخفيف الملابس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ارتفاعا في درجات الحرارة من 2 إلى 5 درجات على جميع محافظات الجمهورية بداية من غد الأحد.

تحسن درجات الحرارة في فترات الليل

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «dmc»، أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة لـ 22 درجة غدا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تحسن في درجات الحرارة بفترات الليل والصغرى ستتراوح بين 13 إلى 15 درجة بالقاهرة.

عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية الجمعة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستعود إلى المعدلات الطبيعية في الشتاء الجمعة المقبلة، إذ حذرت المواطنين من عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة نظرا لعودة الأجواء الشتوية مرة أخرى.