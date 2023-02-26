ارتفاع تدريجي بالحرارة من 2 لـ5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 22 وأسوان 28

لمدة 5 أيام تشهد جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة يصل من 2 لـ5 درجات، حيث تصل درجات الحرارة لـ22 درجة على القاهرة و28 على أسوان ومدن ومحافظات جنوب البلاد، وفقا لما كشفت عنه هيئة الارصاد الجوية فى بيان صادر عنها.

ارتفاع تدريجي في الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن مصر تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي، قادم على البلاد من شمال الجزيرة العربية، مع ااستمرار تأثرنا بامتداد المنخفض القادم على سطح البحر الأحمر، وهو محل بكتل هوائية دافئة، وفي الوقت ذاته تتأثر البلاد بمرتفع جوي ىخر قادم في طبقات الجو العليا، يعمل على ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، ويسجل 22 بالقاهرة و28 بأسوان.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد على مدن ومحافظات مصر كما يلي:

- القاهرة 22- 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 24 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 22 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 09

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 14

- الغردقة 25 - 14

- سفاجا 25 - 14

- مرسى علم 25 - 15

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12