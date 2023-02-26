كيفية إزالة الأبراج المخالفة على الدائري: الهدم من الدور الـ15 بأوناش متطورة

34 كيلومترا هي إجمالي طول المرحلة الثانية في تطوير الطريق الدائري، والتي تتم حاليا عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، في المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي ووصلة الواحات والمريوطية والمنصورية، فيجري إنشاء 3 محاور مرورية لربط التجمعات العمرانية السياحية مع جانبي الطريق الدائري وهي محاور المرج والجزائر والمريوطية، وأعمال التطوير نفسها تتم بإزالة العديد من الأبراج المخالفة ذات الإرتفاعات الشاهقة.

رفع حفارات من خلال أوناش ذات قدرات عالية

وكشف المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، عن آلية إزالة الأبراج الشاهقة والتي يتجاوز ارتفاعها الـ15 دورا، موضحا أنه يتم رفع حفارات من خلال أوناش ذات قدرات عالية لأعلى البرج لتبدأ عملية الإزالة مباشرة من الدور الأخير وصولاً للدور الأول.

وأضاف المهندس ممدوح سليمان لـ«الوطن»، أن الأوناش المستخدمة ذات أحجام وقدرات مختلفة ولديها القدرة للتعامل مع الإرتفاعات الشاهقة للأبراج، موضحاً أن الهدف من رفع الحفارات أعلى الأبراج للهدم دون أي تأثير سلبي على العمارات المجاورة.

التكسير يبدأ من الدور الأخير

من جهته، أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، إن الوسيلة التي يتم من خلالها إزالة الأبراج مرتفعة الأدوار، هي رفع معدات معينة من خلال ما يُسمى بالـ«ونش البرجي» لأعلى البرج، لتبدأ هذه المعدة عملية التكسير بداية من الدور الأخير.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن هيئة الطرق والكباري لديها المعدات التي تمكنها من إزالة الأبراج لأعلى من 15 دور، موضحاً أن هذه المعدات توفر اللجوء لأكبر عدد من العمال.

ووصف أستاذ الطرق حجم ما يتم في مشروعات الطرق والكباري بالـ«ضخم»، موضحاً أن إتمام هذه الأحجام من المشروعات يدل على امتلاك الدولة للآلات والمعدات التي تمكنها من تنفيذ ذلك.