«منتجي الدواجن» يعرض توريد «فراخ» بسعر 100 جنيه للكيلو .. و«التموين» ترفض

كشف مصدر حكومي مسؤول، عن رفض الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، خطابًا موجها من المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بناء على آخر اجتماع عقد بينهما منتصف الشهر الحالي، عرض فيه «الاتحاد» توريد كمية من الدواجن المذبوحه تصل إلى 1000 طن خلال شهري مارس وأبريل المقبلين بواقع 500 طن كل شهر، وبسعر 100 جنيه للكيلو «المذبوح»، على أن يكون التوريد في شكائر وبأوزان من 900 إلى 1300 جرام للدجاجة المذبوحة.

وقال المصدر، إنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية رفضت السعر المعروض من «الاتحاد» لسعره المبالغ فيه مقارنة بالأسعار التي عرضتها بعض الشركات الأخرى، فضلا عن المستورد من الدواجن البرازيلي المطروح في الأسواق بأسعار منخفضة.

وكان الخطاب أوضح أن يكون الشركات التي قررت المشاركة في التوريد، هي شركات الدقهلية للدواجن بواقع 150 طنا، والأهرام للدواجن بواقع 150 آخرين، على أن تورد «الماسة والعمار وشركة سيد العيوطي وخالد حمزة والوطنية والشناوي والقاهرة ونسك والقدس» باقي الكمية.

موعد أنخفاض اسعار الدواجن

أوضح المصدر، أنّ انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسبوع الحالي يعود لعدة أسباب، على رأسها جهود الدولة في توفير الدواجن بأسعار في متناول المواطن، تلبية لاحتياجاته المتزايدة خلال تلك الفترة والتي تنخفض فيها إنتاجية مزارع الدواجن كل عام بسبب نفوق قطعان الدواجن في المزارع بسبب الأمراض والأوبئة خلال فصل الشتاء.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد عودة تدريجية لأسعار الدواجن لتكون أقرب للمعدل الطبيعي لها قبل الأزمة، بعد عودة إنتاج المزارع من الدواجن في دورة الإنتاج التي بدأت قبل 40 يوما عقب الإفراج الجمركي عن الأعلاف من الموانئ، موضحا أنّ الأمر انعكس على أسعار الكتكوت الذي وصل سعره اليوم الأحد إلى 14 جنيها فقط، بعدما وصل إلى 30 خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أنّ الأعلاف في تراجع كبير في الوقت الحالي وهو أمر مُبشر بالخير.