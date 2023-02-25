صناعة الدواجن: تحقيق الاكتفاء الذاتي قريبا وإنتاج 4 ملايين دجاجة يوميا

قال سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة، إن الدواجن المجمدة التي تم استيرادها آمنة وصحية 100%، مردفا: «صحة المستهلك المصري خط أحمر، والمصريون في الخليج لا يتناولون إلا الدواجن البرازيلية»، موضحا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي قريبا، وسيتم إنتاج 4 ملايين دجاجة يوميا.

السيد: استيراد الفراخ البرازيلية يتم على عدة مراحل

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن استيراد الفراخ البرازيلية يتم على عدة مراحل، موضحًا أنها دواجن مدعمة من الدولة، تباع فقط في المنافذ الرسمية، لا تباع للقطاع الخاص نهائيا، حفاظا على الإنتاج المحلي.

ولفت إلى أنه لن يتم الاستيراد بنفس الكميات، موضحًا أن استيراد الفراخ توقف في السابق حفاظا على الصناعة المحلية، وكان يتم استيراد 5%، من احتياجاتنا، مردفا: «كل دول العالم لديها فجوة بسيطة يتم استيرادها».

صناعة الدواجن من أقوى الصناعات المصرية

وأكد أن صناعة الدواجن من أقوى الصناعات المصرية، وقريبا سنعود للاكتفاء الذاتي، مردفا: «الدورة الإنتاجبة تطرح ثمارها ومر عليها 45 يومًا، والفترة المقبلة تشهد دخول قطعان كبيرة من الأمهات، بعد رمضان ستتحسن أكثر، ونصل لإنتاج 4 ملايين دجاجة يوميًا، مثل السابق».