إجازات شهر مارس 2023.. 9 أيام منها «5 أيام جمعة»

يشهد شهر مارس المقبل العديد من الإجازات، التي يستفيد منها الموظفين في الدولة والقطاع الخاص، وطاب المدارس والجامعات، حيث يزخر الشهر بالكثير من الإجازات، خاصة أنّه يتزامن مع شهر رمضان الكريم، وفيما يلي رصدا لـ إجازات شهر مارس 2023 الأساسية.

ولا يحصل الموظفون على إجازات بمناسبة غرة شهر رمضان، أو عيد الأم الذي يوافق 21 مارس، لكن يحصل العاملون في الدولة على 9 أيام إجازات رسمية في شهر مارس 2023، وترصد «الوطن» تفاصيل الإجازات الرسمية في الدولة، كما يلي.

إجازات شهر مارس 2023

1- يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023.

2- يوم السبت الموافق 4 مارس 2023.

3- يوم الجمعة الموافق 10 مارس 2023.

4- يوم السبت الموافق 11 مارس 2023.

5- يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023.

6- يوم السبت الموافق 18 مارس 2023.

7- يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023.

8- يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

9- يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023

إجازات شهر مارس 2023 في رمضان

ومع حلول شهر رمضان المقبل، يوم 22 مارس 2023، وفقا للحسابات الفلكية والتقويم الهجري، سيحصل الموظفون على 3 أيام إجازة خلال الأسبوع الأول من شهر الصيام، ضمن إجازات شهر مارس 2023، وهي أيام الجمعة الموافق 24 مارس، السبت الموافق 25 مارس، الجمعة الموافق 31 مارس 2023.

كما يحصل الموظفون على يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023 إجازة رسمية بأجر، للاحتفال بمناسبة يوم شم النسيم، وقد يعلن قرار من مجلس الوزراء بترحيل يوم إجازة شم النسيم من الإثنين إلى الخميس 20 أبريل 2023، بسبب صدور قرار سابق من الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من الأسبوع ذاته.