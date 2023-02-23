تخفيضات على المراتب بمناسبة عيد الأم.. و«الغرف التجارية»: تبدأ من 2000 جنيه

ينتظر العديد من المواطنين عروض عيد الأم، التي تقام في الكثير من المحلات التجارية لشراء ما يحتاجونه، لذلك يستغلون التخفيضات والعروض التي تقدم على المراتب بأنواعها، نظرا لفرق سعرها قبل وبعد التخفيض.

انتظار المواطنين لعروض عيد الأم

وفي جولة لـ«الوطن» في منطقة السادس من أكتوبر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن هناك العديد من المواطنين ينتظرون العروض المخفضة التي تقدم من جانب بعض المحلات التجارية على أنواع المراتب كافة.

وقال محمد رؤوف، مدير مبيعات إحدى شركات المفروشات، إن هناك العديد من المحلات التجارية تقدم عروضا كل عام على أنواع المراتب، احتفالا بعيد الأم، وينتظر الكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج تلك العروض لشراء ما يحتاجونه بأسعار مخفضة.

وأوضح «رؤوف»، أن أنواع المراتب المطروحة في الأسواق متعددة وتختلف أسعارها، وفقا للنوع والمقاس الذي يريد المواطن شراءه، بالإضافة إلى أن الأسعار تختلف وفقا لكل متجر، مشيرا إلى أن هناك عروضا مقدمة الفترة الحالية على المراتب؛ إذ يبلغ سعر مرتبة مقاس 100 سم + مخدة وخددية هدية 699 بدلا من 1,300 جنيه، ومرتبة مقاس 195×170 × 95 سم، يبلغ سعرها 2,299 بدلا من 3,250 جنيه، بينما يبلغ سعر مرتبة مقاس 195× 180× 30 سم 3,720 بدلا من 5,265 جنيه.

أسعار المراتب تحدد وفقا للنوع والمقاس

من جانبه، قال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة التابعة للغرف التجارية، في تصريح لـ«الوطن» إن أسعار المراتب المطروحة في الأسواق يتحدد وفقا للمقاس والنوع الذي يريد المواطن شراءه، وقد تبدا الأسعار من 2000 جنيه للمرتبة مساحة 80× 180× 5 سم.