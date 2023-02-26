10 بنوك تقدم قروضا للموظفين بأقل سعر للفائدة في مصر

منح البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، بتثبيته أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مطلع الشهر الجاري، عند 16.25% للأولى و17.25% للثانية، الفرصة للراغبين في الحصول على القروض الشخصية من البنوك العاملة في السوق المحلية بسعر تنافسي دون زيادة.

قروض الموظفين من 10 بنوك مصرية

ولفئة الموظفين، تقدم البنوك حزمة من حلولها التمويلية بسعر فائدة متناقص، بضمان تحويل المرتب، تصل فترة سدادها لـ15 سنة، وقد قارنت «الوطن» بين هذه القروض، وفق أسعار فبراير 2023، لبيان أقلها في سعر الفائدة وأطولها سداداً.

يوفر بنك التنمية الصناعية قرضاً شخصياً بقيمة تصل 500 ألف جنيه، وبسعر فائدة هو الأقل في مصر 13% متناقصة بضمان تحويل المرتب، خلال مدة تصل لـ10 سنوات.

القرض الشخصي من بنك الكويت الوطني

يقدم بنك الكويت الوطني، قرضاً شخصياً للموظفين بأقل فائدة في مصر هي 13% متناقصة، بضمان تحويل المرتب، وفترة سداد تصل 8 سنوات، وبقيمة 20 ألف لـ2 مليون جنيه.

يوفر البنك العقاري المصري العربي، قرض الموظفين (قطاع عام)، بفائدة 14.4% لـ18% متناقصة، وهي من الأقل في مصر، بضمان تحويل المرتب، بفترة سداد تصل 10 سنوات، وبقيمة تتراوح بين 10 آلاف و1.5 مليون جنيه.

قرض دريم كاش من بنك تنمية الصادرات

يتيح بنك تنمية الصادرات، قرض دريم كاش للموظفين، بفائدة 15.5% لـ16% متناقصة، بضمان تحويل المرتب، بقيمة تتراوح بين 15 ألف و1.5 مليون جنيه، على فترة سداد من 5 لـ10 سنوات.

قرض الموظفين من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري، قرض بقيمة تصل 1 مليون جنيه بفائدة متناقصة 17%، للموظفين، بضمان تحويل المرتب، علماً أن فترة السداد تصل لـ10 سنوات.

يقدم ميد بنك، قرض الموظفين بسعر فائدة متناقص يتراوح بين 17.5% و19.5%، بضمان تحويل المرتب، وتتراوح قيمة القرض بين 15 ألف و1.5 مليون جنيه، على فترة سداد تبدأ من عام وحتى 10 سنوات.

قرض الموظفين من البنك الأهلي الكويتي

يوفر البنك الأهلي الكويتي، قروضاً للموظفين بقيمة تبدأ من 15 ألف وحتى 2 مليون جنيه، بضمان تحويل المرتب، بفائدة متناقصة 18.5% على فترة سداد تصل 8 سنوات.

يتيح التجاري وفا بنك، قروضاً شخصية للموظفين، بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 1.5 مليون جنيه، بضمان تحويل المرتب، على فترة سداد تصل 15 سنة، بسعر 16.5% لـ18.5%.

قرض الموظفين من البنك الأهلي المتحد

يقدم البنك الأهلي المتحد، قرض شخصي للموظفين بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه و500 ألف جنيه، على فترة سداد من سنة لـ5 سنوات، بسعر فائدة متناقص 16.5% لـ17%، بضمان تحويل المرتب.

قرض إكسبريس من بنك قطر الوطني QNB

يقدم بنك قطر الوطني QNB، قرضاً شخصياً للموظفين، بفائدة 16.5% متناقصة بضمان تحويل مرتب، على فترة تصل 4 سنوات، بقيمة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و100 ألف.