البنك المركزي يضع سعر الفائدة على أعتاب الـ 23% في أذون الخزانة

رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل، في نتائج عطاء أمس، وبلغ سعر العائد على أذون الخزانة آجال 9 أشهر 22.260% من 22.100% في نتائج العطاء السابق له، فيما خفض «المركزي» سعر الفائدة على أذون الـ 3 أشهر إلى 20.502% من 20.649% قبل أسبوع.

أذون الخزانة بقيمة 78.5 مليار جنيه

يعتزم «المركزي» نيابة عن وزارة المالية، إصدار أذون خزانة غدا، آجال 3، 6، 9 أشهر وعام، بقيمة إجمالية 78.5 مليار جنيه، بواقع 13.5 مليار جنيه للأولى، و20.5 مليار جنيه للثانية، و21.5 مليار جنيه للثالثة و23 ملياراً للرابعة.

طلبات كثيرة على الاكتتاب

بحسب نتائج التعاملات في سوق أدوات الدين، تقدمت البنوك والمؤسسات، بـ 608 طلبات اكتتاب على أذون الـ 3 أشهر، فيما لم يقبل البنك المركزي سوى بـ 180 طلباً فقط، كما طلبت البنوك والمؤسسات الاكتتاب على 242 طلبا في أذون الـ 6 أشهر و108 طلبات في أذون الـ 9 أشهر، و230 طلبا في أذون السنة، فيما لم يقبل «المركزي» سوى بـ 222 طلبا لأذون الـ 6 أشهر، و83 في أذون الـ 9 أشهر، و159 في أذون السنة.

البنوك تطلب رفع سعر الفائدة

تضمنت العروض المقدمة من البنوك والمؤسسات رفع سعر الفائدة لـ 24.55% على أذون السنة، و24.50% لأذون الـ 9 أشهر، و23% لأذون الـ 6 أشهر، و21.60% لأذون الـ 3 أشهر، في حين لم يوافق «المركزي» نيابة عن وزارة المالية سوى بـ 22.273% لأذون السنة، و22.26% لأذون الـ 9 أشهر، و21.767% لأذون الـ 6 أشهر، و20.502% لأذون الـ 3 أشهر.