عاجل.. تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات اليومية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأحد، خلال التعاملات الحالية، بقيمة جنيهين للجرام عيار 21، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، التي أوضحت أنّ عيار 21 يسجّل حاليا نحو 1677 جنيها، مقارنة بـ1679 جنيها صباحا.

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1917 جنيها، وعيار 18 نحو 1437 جنيها، وعيار 14 نحو 1118 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار التقرير، بيان تقرير الأسعار، على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و416 جنيها بانخفاض 16 جنيه عن سعر الصباح، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1.811 دولارًا للأوقية.