الذهب يهبط نحو أدنى مستوياته عالميا في 60 يوما.. وعيار 18 بـ1440 جنيها

واصل سعر الذهب هبوطا معتدلا على المستوى العالمي، وانخفضت عقوده الآجلة تسليم أبريل 9.70 دولار أو 0.5% عند أدنى مستوى إغلاق جديد في شهرين عند 1817.10 دولارًا للأوقية.

ارتفاع مؤشر الدولار

جاء الضعف المستمر مع ارتفاع الدولار، وسط مخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.6%، إضافة إلى مخاوف أسعار الفائدة الأخيرة، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية، تقريرًا يظهر تسارعًا غير متوقع في معدل النمو السنوي، حسب أسعار المستهلك الأساسية في شهر يناير.

وذكر التقرير أنّ النمو السنوي لأسعار المستهلك الأساسية، التي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، تسارع إلى 4.7% في يناير من 4.6% معدلة بالزيادة في ديسمبر الماضي.

محليا، ظل جرام الذهب عند خسائره أمس دون تغيير، امتدادا لجملة خسائر الأيام الماضية، وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1920 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 1680 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

بيع الذهب عيار 18 اليوم بسعر 1440 جنيها، وهبط الجنيه الذهب صوب 13440 جنيها، وبيعت الأوقية بالسعر المحلي 59712 جنيها، في حين جاء سعر الكيلو من الذهب 1,920,000 مليون جنيه.