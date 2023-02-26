المؤبد غيابيا لسائق تروسيكل اختطف طفلا وتعدى عليه في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة السابعة، بمعاقبة المتهم «محمد.خ.ع.م»، 23 سنة، سائق تروسيكل، لإدانته بخطف الطفل «أحمد.ح.ع»، 11 سنة، بعد إيهامه بتوصيله إلى منزله بـ«تروسيكل»، واصطحابه إلى منطقة مهجورة بعيدًا عن أعين الناس وتعدى عليه بعدما قيّد قدميه ويديه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني.

اختطف طفل والتعدي عليه

تعود تفاصيل القضية رقم 7208 جنح مركز شرطة الشواشنة، والمقيدة برقم 2389 كلي الفيوم، إلى 21 نوفمبر 2022، حينما تلقى مركز شرطة الشواشنة، بلاغًا من سوزان.ي.ع، ربة منزل، بقيام سائق تروسيكل، بخطف طفل "ابنها" التلميذ بالصف الخامس الابتدائي، والاعتداء عليه بالقوة.

خطف وتعدي

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات للمتهم، تتضمن خطف الطفل بالقوة والتهديد بأن أمسك به عنوة وطرحه أرضًا، وتعدى عليه بالضرب، وتعدى عليه بالقوة، بأن قيّد يداه وقدماه حتى لا يتبعه المجني عليه، ولاذ بالفرار.

المتهم استدرج الطفل من الشارع

وأوضحت والدة الطفل أنّه كان يلهو في الشارع، وأثناء عودته وقف السائق وأوهمه بإيصاله إلى المنزل، بعد توصيل بعض البضاعة إلى قرية تونس السياحية، ثم اصطحبه إلى منطقة نائية «مزرعة زيتون»، وطلب منه خلع بنطاله فرفض فتعدى عليه بالضرب وقيد يديه وقدميه وتعدى عليه ثم تركه وفر هاربًا.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، والاستماع إلى شهادة الشهود الذين رأوا الطفل بصحبة السائق، وجرى إحالة القضية إلى النيابة التي تولت التحقيق، ثم أحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.