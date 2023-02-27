محاكمة المتهم بقتل جاره في حدائق القبة لخلافات بينهما بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بمنطقة حدائق القبة، بسبب خلافات بينهما.

جريمة قتل

وجاء في أوراق القضية، أنّه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قتل المتهم جاره المجني عليه بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بسبب خلافات بينهما.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بقتل عاطل لأحد الأشخاص «جاره»، بسبب خلافات بينهما.

القبض على المتهم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبيّن صحته، وتم القبض على المتهم واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي وجّهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأُحيل إلى محكمة الجنايات.