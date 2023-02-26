مصرع طالبة صدمتها سيارة ملاكي تقودها سيدة في المنيا

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأحد، حيث صدمتها سيارة ملاكي تقودها مُعلمة، وذلك بطريق قرية العور التابعة للوحدة المحلية بإسطال في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا.

سيارة ملاكي تصدم طالبة

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «4981 ن ق هـ»، ملاكي، بالطالبة هدير فتحي، 12 عاما، تقيم في قرية العور بمركز سمالوط، ونتج عن ذلك مصرعها.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء سير السيارة بطريق قرية العور التابعة للوحدة المحلية بإسطال في غرب مركز سمالوط، اصطدمت بالطالبة بسبب السرعة، وتوفيت بسبب شدة ارتطام السيارة بها.

التحفظ علي السيارة الملاكي

وأفادت التحريات أن السيارة الملاكي، كانت تقودها مُعلمة تدعى «م.ر»، 29 عاما، وتم التحفظ عليها وسيارتها بنقطة الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وحُرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل جثة الطالبة إلي مشرحة مستشفى الراعي الصالح بمدينة سمالوط، وانتقل رجال إدارة المرور لمعاينة موقع الحادث والتعرف علي الظروف والملابسات، وتباشر النيابة العامة التحقيق.