تدريب سيدات المنيا على التفصيل ضمن مبادرة «مهنتك في قريتك»

عقدت مديرية القوى العاملة بالمنيا الاختبار الختامي لدورة التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة، وذلك لعدد من المتدربات بقرية «أبيوها» بمركز أبو قرقاص، ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالقرى الأكثر احتياجا.

فرص عمل للسيدات في المنيا

من جانبه، أشار محمد صلاح وكيل وزارة القوى العاملة في محافظة المنيا، إلى أن الاختبار يأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ الأقليم، حيث شمل اختبارا نظريا وآخر عمليا، منوها إلى أنه بعد التدريب ستوفر المديرية فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، مؤكدا على أن المديرية تواصل التدريب على مهن السباكة والتفصيل وغيرها، في إطار مبادرة «مهنتك في قريتك»، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل

وأعلنت وزارة القوى العاملة، الثلاثاء الماضي، عن توافر العديد من فرص العمل في شركات القطاع الخاص المختلفة، وذلك ضمن النشرة التوظيفية الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بعد تلقيها عددا من طلبات التوظيف، حيث يمكن التقديم لتلك الوظائف خلال شهري فبراير ومارس 2023 في 14 محافظة، وذلك في 15 تخصصا للشباب من الجنسين.