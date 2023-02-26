«تضامن قنا» تطلق مبادرة جديدة لكفالة الطفل اليتيم في القرى

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، مبادرة إنسانية تحت عنوان «اكفل طفل يتيم ولو لمرة واحدة في حياتك»، لتوفير أبسط احتياجاته من غذاء سليم وفرص تعليمية جيدة، وتهيئته لمستقبل أفضل، إضافة إلى علاجه في أفضل المراكز الطبية.

مبادرة «اكفل يتيم»

وأكد حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، أن مبادرة «اكفل طفل يتيم ولو لمرة في حياتك» تؤكد اهتمام المديرية بهذه الشريحة، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولوياتها في جميع المجالات، مشيرا غلى أنه على المستوى الصحي نجحت في علاج آلاف الأطفال الأيتام من خلال تلقيهم العلاج المناسب لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

جمعية الأورمان

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة «اكفل طفل يتيم ولو لمرة واحدة في حياتك»، تستكمل ما قدمته الجمعية بقنا، ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى وعزب ونجوع محافظة قنا، مؤكدا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأشار «شعبان» إلى أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع بمبلغ 7200 جنيه، أو 600 جنيه شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12 شهرا، أو المساهمة بسهم بـ300 جنيه ولو لمرة واحدة في حياتك، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة إطعام للطفل اليتيم ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.