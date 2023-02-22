مبادرات لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات.. توزيع سلع غذائية ولحوم

جهود كبيرة تبذلها الدولة بكل مؤسساتها في المحافظات وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، في توفير وتوزيع كراتين أغذية على غير القادرين في قرى ونجوع المحافظات سواء مجانية أو بأسعار رمزية تقل عن أسعار التكلفة، لإدخال روح البهجة على الأسر الأكثر احتياجاً والتخفيف على كاهلهم الظروف المعيشية الحالية، في توفير ابسط الاحتياجات من سلع غذائية متنوعة من زيت وسكر وأرز.

توزيع 23 ألف كرتونة غذائية في قنا

وفي محافظة قنا وزعت الوحدات المحلية في محافظة، توزيع آلاف كراتين السلع الغذائية مخفضة السعر، وهي 20 ألف كرتونة، بحسب بيانات الوحدات المحلية لمجالس المدن في المحافظة وخاصة في قرى ونجوع حياة كريمة.

شهدت منافذ التوزيع توافد المواطنين في قرى حياة كريمة لشراء كراتين غذائية، لإعانتهم على مواجهة غلاء المعيشة، موجهين الشكر لدور الدولة في الاهتمام بالمواطن البسيط وتقديم السلع والمواد الغذائية لهم بأسعار مخفضة عن السوق.

وبحسب جمعية الأورمان في قنا، وزعت مكاتبها في مدن المحافظة نحو 3 آلاف كرتونة مجانية ضمن مبادرة «ثوابك ثوابين.. وفرحتهم فرحتين»، تحت رعاية ودعم مديرية التضامن الاجتماعي.

توزيع 4 كرتونة غذائية في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، وزع التحالف الوطني للجمعيات الأهلية في المحافظة، 4 آلاف كرتونة مجانية على المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال الجمعيات الأهلية في قرى ونجوع مراكز المحافظة، وهذا وفق بيان محافظة سوهاج الصحفي.

توزيع 400 كرتونة في المنوفية

وفي محافظة المنوفية، وزعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 2400 بطانية، وتوزيع 400 كرتونة مواد غذائية، في إطار المبادرات التي تنظمها حياة كريمة بالتعاون مع كافة الجهات في المنوفية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، بالتعاون مع محافظة المنوفية والتضامن الاجتماعي.

1900 أسرة تستفيد بالمساعدات الغذائية

وفي محافظة كفر الشيخ وزعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 2000 كيلو لحوم و900 بطانية ولحاف على 1900 أسرة غير قادرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إن 1000 أسرة من القرى استفادت بهذه المساعدات المجانية.