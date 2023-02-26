مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين على «صحراوي المنيا»

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بينهم طفلة، ظهر اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من تمركز إسعاف قرية بلنصورة، بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

حادث تصادم على الطريق الصحراوي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة، وأخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، شمال تمركز إسعاف قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص بحوالي 2 كيلو متر، مما أسفر عن مصرع شاب مجهول الهوية، وإصابة 3 آخرين.

مصرع شاب مجهول الاسم والعنوان

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب اصطدام السيارة الربع نقل بالمقطورة من الخلف، نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع شاب عمره نحو 25 عاما، مجهول الأسم والعنوان.

وأصيب في الحادث كل من بلال إبراهيم محمد، 23 عاما، وولاء حسين أحمد، 28 عاما، وملك عبد الله إبراهيم، 4 سنوات، ويقيمون في مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات، والجثة إلي المشرحة، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.