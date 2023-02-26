كيف تحصل على عائد تنافسي من المدخرات البنكية في فترة وجيزة؟

تتنوع أفضل الودائع البنكية بين التي تقدم أعلى سعر عائد لأصحابها، وتلك التي لا تشترط حدودا مرتفعة لاحتساب العائد، وتقدم سعر فائدة تنافسي على الودائع بأقل مبلغ متاح.

تتميز الودائع عن الشهادات الادخارية بقصر مدتها، فتبدأ من مدة أسبوع وحتى عام وعامين أو أكثر، وتناسب أصحاب رؤوس الأموال الراغبين في دورة مال سريعة، بعكس الشهادات الادخارية التي تبدأ من سنة أو أكثر.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير مطلع فبراير الجاري، على مستويات ديسمبر، دون تغيير، ليسجل سعر الإيداع 16.25% و17.25% للإقراض.

يمكن للراغبين في الحصول على عائد تنافسي على مدخراتهم خلال فترة وجيزة، وبأقل مبلغ متاح، الاختيار بين الودائع في 4 بنوك مصرية، على النحو التالي:

وديعة «15 يوم» من بنك مصر

يتيح بنك مصر عائد من 3.87% حتى 4.25% على الودائع لديه مدة أسبوع لأسبوعين، بحد أدنى 1000 جنيه فقط، ويتاح العائد مضافاً لرأس المال نهاية الأسبوعين في حساب المودع.

وديعة «15 يوم» من بنك SAIB

يقدم بنك SAIB سعر فائدة 1.75% على الأموال المودعة لديه بدءاً من 500 جنيه كحد أدنى لمدة أسبوعين فقط، ويضاف العائد في حساب المودع مع نهاية مدة الوديعة.

وديعة «30 يوم» من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة، عائد يصل 4.5% على الودائع لديه لمدة 30 يوم إلى شهرين، وذلك بحد أدنى 500 جنيه، ويضاف العائد في حساب المودع في نهاية المدة.

وديعة «أسبوع» من بنك الاستثمار العربي

يصل سعر الفائدة على وديعة الأسبوع من بنك الاستثمار العربي لـ4.75% وبحد أدنى 500 جنيه على الأقل ويضاف العائد على حساب المودع خلال مدة الوديعة.