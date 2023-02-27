الغرفة التجارية: استقرار في أسعار الجبن بالأسواق خلال الفترة الحالية

تشهد أسعار الجبن استقرارا في الأسواق المصرية، في الفترة الحالية، وكذلك في المبيعات، حيث إنها من المنتجات الأساسية لبعض الأسر المصرية، وخاصة في فترة الدراسة.

وذكر حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريحات لـ «الوطن»، أن تتراوح أسعار الجبن البيضاء بين 67 و88 جنيها، والجبنة الرومي بين 140 و160 جنيه، ويصل سعر الجبنة القريش من 40 إلى 55 جنيها، وهم الأكثر طلبا في السوق المصرية.

استقرار في أسعار الجبن والمبيعات بالسوق المصرية

وأضاف المنوفي أن هناك استقرارا في أسعار الجبن في السوق المصرية، وأيضا استقرارا في المبيعات الفترة الحالية تزامنا مع الدراسة وكذلك تعتبر من المنتجات التي يكون عليها الطلب بشكل عام.

توقعات باستمرار استقرار أسعار الجبن مع حلول شهر رمضان

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن المتوقع الاستمرار في الاستقرار الفترة المقبلة على أسعار الجبن سواء البيضاء أو الرومي أو القريش وخاصة مع حلول شهر رمضان.