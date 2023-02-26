انتعاشة في مبيعات منتجات الألبان مع قرب رمضان.. وتوقعات باستقرار الأسعار

تشهد منتجات الألبان اهتماما من جانب المواطنين، إذ التساؤل المستمر عن الأسعار والعروض المخفضة التي تقدمها السلاسل التجارية قبل قرب شهر رمضان.

تعدد أنواع الألبان والأجبان

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة وسط البلد، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن أنواع الأجبان والألبان المطروحة في الأسواق متعددة، ومختلفة الأسعار.

وقال إبراهيم يوسف، مدير تسويق في إحدى شركات الألبان، إن الإقبال على شراء الألبان ومنتجاتها، يزداد مع اقتراب المواسم مثل عودة المدارس وحلول شهر رمضان.

عروض مخفضة على منتجات الألبان

وأضاف أن المحلات التجارية خلال الفترة الراهنة تقدم عروضا مستمرة، إذ يبلغ سعر شنطة أجبان بها 4 أنواع من الأجبان وزجاجة لبن وعلبة زبادي 100 بدلا من 130 جنيها، وكيلو الفيتا والإسطنبولي بـ75 بدلا من 80، بينما يبلغ سعر كيلو جبنة تلاجة 85 جنيها بدلا من 88.

وأوضح مدير التسويق، أن كيلو الحليب كامل الدسم سجل 25 بدلا من 29 جنيها، ونوعا آخر يبلغ سعره 23 بدلا من 27 جنيها، بينما يبلغ سعر علبة جبنة أسطنبولي 700 جم 99 بدلا من 113 جنيها، وجبنة ملح خفيف 500 جم 85 بدلا من 99 جنيه، بالإضافة إلى طرح عروض مخفضة على الزبادي حيث يبلغ سعر الباكت ذات الـ6 علب 25 جنيها بدلا من 29.

أسعار منتجات الألبان في الأسواق

ومن جهته، قال محمد محمود عضو رابطة منتجي الألبان في تصريح لـ«الوطن»، أن أنواع الجبن والألبان في الأسواق متعددة والأسعار تحدد وفقا للنوع والكمية، وهناك أسعار مخفضة على الجبن داخل معارض «أهلا رمضان»، بالإضافة إلى أى العديد من السلاسل التجارية الكبري تقدم عروضا مخفضة خلال الفترة الحالية، نظرا إلى اقتراب شهررمضان.

وأوضح أن كيلو الرومي يبلغ في الأسواق 220 جنيها، وكيلو البراميل والدوبل كريم 124والشيدر المستورد 330 جنيها والمصري 150 جنيها، بينما تسجل الجبنة البيضاء ملح خفيف، والقريش 100 جنيه، وكيلو الحليب الجاموسي 22 جنيها والمعلبات 30 جنيها، متوقعا استقرار الأسعار الفترة المقبلة.