أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين في مصر.. تراجعت 6 جنيهات

تراجع كبير في أسعار الكتاكيت اليوم، تراوح بين 4 لـ6 جنيهات في المزارع، تزامنا مع تراجع أسعار الفراخ البيضاء والحمراء والبلدي في المزرعة، وما ترتب عليه من انخفاض عند وصولها للمستهلكين.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن سعر الكتكوت الأبيض قد تراوح اليوم بين 24 إلى 26 جنيها، في ظل توقعات بمزيد من التراجع في أسعار الكتاكيت اليوم خلال الأسابيع المقبلة، ليصل بين 14 - 15 جنيها، خاصة في ظل استمرار تراجع أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم انخفاضا كبيرا داخل المزارع، بنحو 16 جنيهًا للكيلو الواحد، كما يلي.

- كيلو الفراخ اليوم 65 جنيهًا داخل المزراعة، وتصل للمستهلك بسعر 75 جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 100 جنيه للكيلو بالمزرعة، تصل للمستهلك بـ115 جنيها.

- كيلو الفراخ الأمهات نحو 47 جنيهًا بالمزارع، تصل للمستهلك بين 42 لـ45 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق التجارية

- أسعار الفراخ البلدي اليوم 110 - 115 جنيها للكيلو.

- الفراخ الأمهات نحو 45 جنيهًا للكيلو.

- كيلو الهياكل اليوم 40 جنيهًا.

- الكبد والقوانص إلى 80 جنيها.

- كيلو أجنحة الدجاج نحو 50 جنيها.