رابط بوابة الحج المصرية 2023.. عدة طرق للتقديم

بدأ التقديم على العمرة والحج حاليا، كما أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم لحج القرعة اليوم، ويستمر حتى شهر مارس المقبل، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن رابط بوابة الحج المصرية.

وفي السطور التالية، نعرض رابط بوابة الحج المصرية، المخصص لذلك، بالنسبة للراغبين في أداء الحج هذا العام والذهاب إلى المملكة العربية السعودية وزيارة أراضيها.

رابط بوابة الحج المصرية

ويمكن التقديم على حج القرعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، من خلال الدخول إلى رابط بوابة الحج المصرية، واتباع بعض الطرق.

كيفية التقديم في حج القرعة 2023

يمكن التقديم على قرعة الحج من خلال الموقع الإلكتروني الذي حددته وزارة الداخلية، وهو رابط بوابة الحج المصرية المذكور أعلاه، ثم الضغط على «تسجيل طلب حج قرعة إنترنت».

وبعد الخطوة السابقة، يمكنك الضغط على إجراء اختبار التحقق، وفيه يتم التعرف على كافة الشروط والتعليمات المنظمة للحج، وينقر على إقرار وموافقة، وبعد ذلك يطلب منك إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم كالرقم القومي وتحديد ما إذا كان هناك مرافقون له أم لا.

وبعد ذلك يتم الضغط على التأكيد الطلب، ثم تحديد طريقة دفع الرسوم، ثم الانتظار حتى إعلان الفائزين في قرعة حج 2023.

كما يمكن الثانية من خلال أقسام ومراكز الشرطة في مديريات الأمن، أو من خلال الاتصال هاتفياً بالخدمة الصوتية المخصصة على الرقم 27983000 - 02.