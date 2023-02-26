كيف تستعلم عن بطاقه تكافل وكرامة بالرقم القومي؟ إليك الخطوات

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة بالرقم القومي، مؤكدة أن هناك ما يقرب من 5.2 مليون أسرة تصرف الدعم النقدي شهريا، بما يشمل 22 مليون مستفيد، لافتة إلى إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وللاستعلام عن بطاقة ومعاش تكافل وكرامة بالرقم القومي نستعرض لكم الخطوات الكاملة كالآتي:

ـ الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 المعلن على موقع وزارة التضامن.

ـ يُطلب من المستعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير2023، إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على استعلام.

ـ على الفور وفي ثوان معدودة تظهر البيانات التالية للمستعلم: «نوع بطاقة الدعم النقدي للمستفيد سواء تكافل أو كرامة، وحالة بطاقة الدعم سواء سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

ـ إذا ما كانت البطاقة سارية يظهر للمستعلم قيمة الدعم، وإذا كانت متجمدة يتم توضيح السبب، كما يٌمكن معرفة سبب رفض القبول في برنامج الدعم النقدي.

الأوراق المطلوبة

أما عن الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة فهي كالتالي:

ـ شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

- إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الأبناء الأطفال ملتحقين بها.

- بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الاجتماعية للزوج وللزوجة.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو محضر الهجر من قسم الشرطة.

- خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون.

- صورة بطاقة التموين للأسر التي لديها بطاقة.

شروط استمرار معاش تكافل وكرامة

ولضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة هناك عدة شروط أوضحتها وزارة التضامن، تتمثل في «التزام الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي بإلحاق أطفالها في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة بمدارس التعليم الأساسي والانتظام بالحضور بنسبة لا تقل عن 80 %، كما يُشترط لاستمرار صرف الدعم تلقي الأطفال تحت سن 6 أعوام كل التطعيمات الخاصة بها، وتسجل الزيارات للوحدة الصحية في سجلات الخاصة بالمشروطية، ومن ضمن هذه الشروط ألا تزوج الأسرة المستفيدة أبنائها تحت سن 18 سنة».