البنك الأهلي يمول مشروعات البقالة القائمة والجديدة بـ3 ملايين جنيه

يوفر البنك الأهلي المصري، خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، للعملاء، من بينها مشروع البقالة، إذ يتساءل بعض الشباب عن تفاصيل الحصول عليه، والمستندات المطلوبة وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبحسب جدول برامج تمويل البنك الأهلي المصري لمشروعات البقالة، يقدم التمويل للمشروعات القائمة أو الجديدة، ويتم تمويل دورة رأس المال العامل والتكاليف الاستثمارية بحد أقصى 90%.

والحد الأقصى لتمويل مشروعات البقالة 2 مليون جنيه في حال عدم توافر قوائم مالية و3 ملايين جنيه في حال توافر قوائم مالية، ويتم السداد عن طريق أقساط متساوية بحد أقصى 5 سنوات.

تمويل مشروعات البقالة في البنك الأهلي المصري

وسعر العائد لمشروعات البقالية، تكون من جهاز تنمية المشروعات وفقا لأخر تسعير، أما في حال الإقراض من البنك الأهلي المصري يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

مستندات تمويل مشروعات البقالة

ويطلب البنك الأهلي المصري مستندات أساسية لمشروعات البقالة وهم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، فيما يتم استكمال باقي المستندات حسب طبيعة المشروع.