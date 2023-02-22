«الأهلي» يعلن تمويل مشروعات المطاعم والكافيهات.. الحد الأقصى 3 ملايين جنيه

أتاح البنك الأهلي المصري، خدمات للعملاء بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بينها المطاعم والكافيهات، إذ يبحث الشباب عن تفاصيل الحصول على التمويل، وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبحسب جدول برامج تمويل البنك الأهلي المصري لمشروعات المطاعم والكافيهات، يقدم التمويل، للراغبين في تأسيس مطعم أو كافيه ويتوافر لديهم الخبرة في مجال الطهي، وللراغبين في التعاقد مع علامات تجارية.

تمويل مشروعات المطاعم والكافيهات

ويتيح البنك الأهلي، تمويل المشروع بكافة تجهيزاته حتى 85% من قيمته، وتكاليف التشغيل من خامات وطاقة وأجور، وكذلك حق الانتفاع من العلامات التجارية حتى 40% من قيمتها.

والحد الأقصى لتمويل المطاعم والكافيهات مليوني جنيه في حالة عدم توافر قوائم مالية، و3 ملايين جنيه في حالة توافر قوائم مالية، ويتم السداد عن طريق أقساط متساوية بحد أقصى 5 سنوات.

سعر العائد لمشروعات المطاعم والكافيهات

وبالنسبة لسعر العائد، الخاص بمبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة يكون 5% فقط، فيما يكون جهاز تنمية المشروعات وفقا لآخر تسعيرة، وفي حال الإقراض من البنك الأهلي المصري يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقض.

ويحتاج البنك الأهلي المصري، من المتقدم بعض المستندات، وهي صورة بطاقة الرقم القومي السارية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وباقي الأوراق حسب طبيعة المشروع.