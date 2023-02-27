تحذير من تخفيف الملابس بعد ارتفاع درجات الحرارة.. استشاري صدر يوضح العواقب

وجه الدكتور طه إبراهيم سحيم، استشاري الصدر والحساسية، تحذيرات بشأن عدم تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة؛ لتجنب الإصابة بنزلات البرد، ونشاط الحساسية التي تصيب الصدر والجيوب الأنفية.

فترة التقلبات الجوية

وحذر استشاري الصدروالحساسية ومدير مستشفى الصدر بالسويس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من تخفيف الملابس خلال فترة التقلبات الجوية الحالية وعدم استقرارا درجات الحرارة حيث تصيب الإنسان بالفيروسات التنفسية المختلفة.

وأشار سحيم إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل حساسية الصدر والأنف يكونون أكثر تعرضا للإصابة بالأمراض التنفسية خلال فترات التقلبات وبين الفصول السنوية مؤكدا ارتداء الملابس المناسبة للطقس وعدم التخفيف خاصة خلال ساعات الليل لتجنب عدم الإصابة بنزلات البرد.

تحذيرات من تخفيف الملابس

وجاءت التحذيرات من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، تتضمن أنه يجب عدم الاغترار بالارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية والمقبلة والقيام بتخفيف الملابس وبخاصة أننا مازلنا في فصل الشتاء، والذي مازال ممتداً حتى 20 مارس، حيث يبدأ شهر الربيع يوم الثلاثاء 21 مارس.

كذلك جاءت التحذيرات من عدم تخفيف الملابس متضمنة أنه حتى عند الاقتراب من نهاية فصل الشتاء فإنه يجب الحذر من أن آخر فصل الشتاء ومطلع الربيع، تكون الأجواء متقلبة، وتحذر هيئة الأرصاد، بالالتزام بارتداء الملابس المناسبة للطقس وعدم تخفيف الملابس.

وأشارت تحذيرات الأرصاد إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأيام الحالية والقليلة القادمة سرعان ما ينخفض خلال الفترة المقبلة لذا يجب عدم تخفيف الملابس.