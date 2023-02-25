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مدير مصنع للخزف الصيني لـ«الكونتينر»: نحصل على المواد الخام من أسوان ومرسى علم

كتب:

محمد عزالدين
08:59 م | السبت 25 فبراير 2023
مصنع تصنيع الخزف

مصنع تصنيع الخزف

قال جابر مسعود، مدير مصنع للخزف الصيني في مصر، إنه مع سرعة الإنتاج وزيادة الطلب على السوق المحلية، قررت إدارة الشركة تصنيع المواد الخام محليا باستخدام مواد محلية وبعض المواد الأجنبية بنسبة 30 أو 40 % من ألمانيا، بينما المواد الخام يتم الحصول عليها من أسوان ومرسى علم.

مرحلة السنفرة يقوم بها روبوت

وأضاف «مسعود»، خلال استضافته ببرنامج «الكونتينر»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أحمد داود، أن هذه المواد يتم خلطها بنسب معينة لتكون في النهاية مثل البودرة الجافة.

وبدوره، قال الفنان أحمد داود، إنه بعد خلط المواد الخام تدخل في مرحلة الكبس للأطباق أو الصب للكوبايات أو أي منتج غير مسطح ثم تدخل في مرحلة السنفرة والتنظيف التي يقوم بها روبوت متخصص.

فكرة البرنامج

ويسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيع مصر لكل شيء والتخلص من عقدة الخواجة، ويتناول صناعة ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يَوْمِيًّا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أَسَاسِيًّا في العديد من الصناعات المتطورة.

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