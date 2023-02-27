«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذّر المواطنين: لا تنخدعوا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، موضحة أنّه يكون بداية من الأسبوع المقبل، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بداية من اليوم على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية، بسبب امتداد مرتفع جوي يمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا، كما نتأثر بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يسيطر على أجوائنا بشكل كبير، ما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، يكون بداية من الجمعة 3 مارس 2023، حيث تكون ذورة ارتفاع الحرارة غدا الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس المقبل، موضحة أنّ الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

الأرصاد تحذّر المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة لتجنب الإصابة بنزلات البرد، خاصة أنّنا ما زلنا في فصل الشتاء، متمنية لجميع المواطنين السلامة.

درجات الحرارة اليوم

تكون درجات الحرارة اليوم كما يلي.

- القاهرة 22 - 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 24 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 22 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 09

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 14

- الغردقة 25 - 14

- سفاجا 25 - 14

- مرسى علم 25 - 15

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12