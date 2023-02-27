الأرصاد تحذر من طقس اليوم: التعرض لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس، ليكون بارد صباحاً، دافئ نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحراراة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

أضافت الأرصاد، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة اليوم خلال ساعات النهار، لافتة إلى وجود شبورة صباحاً على كافة الأنحاء فيما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة، ونشطة ومثيرة للرمال والأتربة غرباً بسرعة 40 كم/س، على السواحل الشمالية الغربية، وتكون السحب مشمس اليوم.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم كالآتي:

السبت على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 26 - 13

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 25 - 14

- دمنهور 24 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 25 - 14

- الزقازيق 26 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 13

- دمياط 24 - 13

- بورسعيد 23 - 15

- الإسماعيلية 26 - 13

- السويس 25 - 14

- العريش 24 - 12

- رفح 23 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 23 - 06

- كاترين 20 - 05

- الطور 23 - 14

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 26 - 13

- مطروح 28 - 14

- السلوم 28 - 13

- سيوة 28 - 12

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 28 - 16

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 16

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 27 - 09

- سوهاج 28 - 10

- قنا 29 - 10

- الأقصر 29 - 12

- أسوان 30 - 12

- الوادي الجديد 29 - 09

- أبو سمبل 30 - 13