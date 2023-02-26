«الأرصاد» تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجة الحرارة مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، وعودة البرودة إلى الطقس، وانكسارارتفاع درجة الحرارة.

وتشهد حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعا مستمرا في درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل، وسيكون موعد انخفاض درجة الحرارة مرة أخرى فى حالة الطقس بداية من يوم الجمعة.

موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى

ويحذر الخبراء من التقلبات الجوية التي تأتي في الأيام الأخيرة لفصل الشتاء، وكذلك بداية فصل الربيع، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحراراة حتى الخميس المقبل، على أن يكون موعد انخفاض درجة الحرارة مرة بداية من الجمعة.

وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 34 درجة مئوية في جنوب الصعيد، وعدد من المناطق إلى 30 درجة مئوية بجنوب سيناء وشمال الصعيد، يعقبه انخفاض في درجات الحرارة .

ويتوقع خبراء الأرصاد أنه من يوم الجمعة المقبل، تبدأ في الانخفاض التدريجي وتعود البرودة لبعض المناطق مرة أخرى.

درجات الحرارة الجمعة والسبت

وتسجل درجات الحراة وفقاً للأرصاد يوم الجمعة في الوجه البحرى والقاهرة 25 العظمى والصغرى 15 درجة ، والسواحل الشمالية 22 العظمى والصغرى 14 درجة.

ويستمر انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، فيكون يوم السبت في القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 والصغرى 13 درجة، وفي السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.