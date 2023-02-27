تحذير من غارة جوية في عدة مناطق أوكرانية بينها «دنيبروبتروفسك»

حذّرت السلطات الأوكرانية، من غارة جوية في مناطق «بولتافا-خاركيف-دنيبروبتروفسك»، كما شمل التحذير الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «مقاطعة زابوريجيا».

وأصيب 5 مدنيين جراء قصف أوكراني على «مقاطعة دونيتسك»، التي أعلنت «موسكو»، إثر استفتاء في 2022 بجانب 3 مناطق «خيرسون-لوجانسك-زابوريجيا»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

رايس: إسقاط الدعم لـ«كييف» قد يؤدي لخلق مشاكل لأمريكا

من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، على قناة «سي بي إس» الأمريكية، من أن مرشحي «الحزب الجمهوري» الرئاسيين في 2024 المطالبين بسحب الدعم الأمريكي لأوكرانيا يجب أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم.

وجاء تحذير «رايس»، ردا على سؤال حول تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المنتقدة لإدارة الرئيس جو بايدن لدعمها القوي لكييف.

وأشارت رايس، إلى أن إسقاط الدعم لـ«كييف»، قد يؤدي في النهاية إلى خلق مشاكل أقرب إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى تواريخ 1914، 1941، 2001.

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إنه يتعين على كييف تقديم ضمانات قوية لمراعاة حقوق الأقليات القومية إذا أرادت الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».

اقتصاديا، أشار مصدر، إلى أن تركيا ومنظمة «الأمم المتحدة» تعملان من أجل الحصول على ضمانات موثوقة من الغرب لتصدير المنتجات الغذائية والأمونيا من روسيا إلى السوق العالمية

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع على مفاوضات صفقة الحبوب «مبادرة حبوب البحر الأسود»، المقرر انتهاؤها في 18 مارس المقبل، إنه لم تتم مناقشة التواريخ المحددة للتمديد، مضيفا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن هناك خيارات مختلفة لا تزال مطروحة على الطاولة».