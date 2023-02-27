«الأرصاد»: أجواء ربيعية حتى نهاية الأسبوع.. والعظمى 25 درجة في القاهرة

تشهد حالة الطقس، اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، أن مصر تعيش أجواءً ربيعية فى فصل الشتاء، حيث تستقر حالة الطقس، كما أن درجات الحرارة بعيدة عن معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام، وتستمر على ذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

نشاط حركة الرياح

وأشارت «الأرصاد»، إلى استمرار نشاط حركة الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على أقصى غرب البلاد، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على كل من مدن سيوة والسلوم وسيدى براني، ومناطق أخرى من مطروح، وذلك على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المسجلة اليوم الاثنين على مدن والمحافظات، التالي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 13

- دمنهور 24 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 25 - 13

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 14

- دمياط 25- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 26 - 12

- العريش 25 - 11

- رفح 23 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 23 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 23 - 11

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 26 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 25 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 08

- سوهاج 27 - 09

- قنا 29 - 10

- الأقصر 29 - 11

- أسوان 30 - 12

- الوادي الجديد 29 - 08

- أبو سمبل 30 - 12.