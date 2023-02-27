«الأرصاد» تحذر: تعرض 5 مدن مصرية لرياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وشددت على مرضى الجيوب الأنفية وأمراض الصدر باتخاذ سبل الحيطة والحذر.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تتأثر به المدن والمحافظات في أقصى الحدود الغربية للبلاد، وهي رياح شمالية شرقية وشمالية غربية، بسرعات تتراوح بين 40 و45 كم متر في الساعة، وتعمل على إثارة الرمال والأتربة في تلك المدن الحدودية وتشمل محافظة مرسي مطروح، ومدن السلوم وسيوة، بالإضافة الى منطقة سيدي براني على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ونشاط الرياح سيستمر على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد سجلت درجات الحرارة اليوم على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 25- 14

- العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 13

- دمنهور 24 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 25 - 13

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 14

- دمياط 25- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 26 - 12

- العريش 25 - 11

- رفح 23 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 23 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 23 - 11

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 26 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 25 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 08

- سوهاج 27 - 09

- قنا 29 - 10

- الأقصر 29 - 11

- أسوان 30 - 12

- الوادي الجديد 29 - 08

- أبو سمبل 30 - 12