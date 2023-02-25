خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

استعرضت وزارة الصحة والسكان، كيفية حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، وقالت إنه يجب الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وحددت مجموعة من الخطوات والتعليمات التي جاءت على النحو التالي:

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا

- الضغط على علامة حجز موعد للكشف الطبي

- إدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن «الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، محافظة السكن، العنوان، الوظيفة، والتليفون، وتحديد نوع الإعاقة».

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه لا بد من التأكد من إدخال رقم التليفون، إذ يستقبل رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف، كما نبهت وزارة الصحة والسكان راغبي حجز الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بضرورة التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة، مشيرة إلى إرسال رسالة بموعد الكشف الطبي.

طريقة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بالرقم القومي

وحددت وزارة الصحة والسكان، طريقة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، وقالت إنه يجري الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة أيضا، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له، وبعد ذلك الضغط على كلمة بحث.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك مجموعة من مميزات والصلاحيات حال الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتة إلى أنها تتضمن إعفاء حامل البطاقة من الضرائب، والكشف المجاني في المستشفيات الحكومية المختلفة، والجمع بين معاشين، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المجهزة للمعاقين.