رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يلتقي سكان مشروعي «دار مصر وجنة»

عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عدداً من اللقاءات مع سكان «دار مصر»، بمختلف مراحلها ومشروع جنة، وذلك بحضور مسئولي جهاز المدينة، والمشروعات، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التواصل مع سكان وقاطني المدن الجديدة، وتذليل أي عقبات.

واستهل «الغيطي»، اللقاءات، باجتماع موسع مع سكان كمبوند دار مصر المرحلة الثانية «الأندلس»، ثم التقى بسكان كمبوند دار مصر القرنفل، وتلا ذلك اجتماع لسكان كمبوند «جنة»، وأنهى اللقاءات باجتماع بسكان كمبوند دار مصر الـ 70 عمار ة المرحلة الأولى.

الاستماع إلى المقترحات والشكاوى

وخلال لقاءات رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تطرق الحديث بشكل عام عن بعض النقاط المتعلقة بأعمال النظافة وصيانة الطرق والمياه، حيث تم التأكيد من قبل رئيس الجهاز على تلافي جميع الملاحظات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا في جميع قطاعات العمل داخل المدينة، وسيتم العمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم للقضاء على الملاحظات السلبية التي أبداها السكان بالمدينة، وضرورة تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والإشغالات والتعديات، وبالأخص تغيير النشاط من سكنى إلى أي نشاط آخر.

القضاء على ظاهرة تأجير الوحدات السكنية

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة تأجير الوحدات السكنية لعمال داخل الكمبوندات، حيث يعد هذا الإجراء تحويل نشاط الوحدة من سكنى إلى سكني فندقي، وهذا مخالف للقانون وفى هذه الحالة يتم تطبيق اللائحة العقارية على المالك.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى ضرورة طرح قطع أراضي خدمات بالكمبوندات لتوفير جميع الخدمات للسكان، مع ضرورة تأمين الكمبوند بأسوار مؤقتة من ناحية أراضي الخدمات لحين الانتهاء من الطرح والترسية والبدء في البناء.

وتطرق إلى ضرورة السير في إجراءات اتحاد الشاغلين لكل كمبوند طبقاً للقانون وللحفاظ على الكمبوند، كما تم التأكيد على التنفيذين من الجهاز بضرورة استمرار التواصل مع السكان وتلبية جميع طلباتهم بما لا يتعارض مع القانون وكراسة الشروط المنظمة لذلك.