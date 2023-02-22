تفاصيل مصرع عامل أسفل سيارة نقل في القاهرة الجديدة.. السائق لم ينتبه له

لم تستغرق الواقعة أكثر من 30 ثانية، حينما تفاجأ عمال إحدى الشركات بالقاهرة الجديدة بدهس عامل أسفل عجلات سيارة نقل خلال وقوفه خلف السيارة، ولم ينتبه السائق خلال عودته للخلف بسيارته، حينها انتبه العاملين ليسرعوا ناحية زميلهم ويقومون بحمله والتوجه به إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من مكان الواقعة.

كسر في الجمجمة

وبمجرد وقوع الحادث، نقل العامل إلى المستشفى، ونظرًا إلى إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف خارجي، توفى بعد وصوله إلى المستشفى بدقائق، وعلى الفور جرى إرسال إشارة إلى قسم الشرطة بالواقعة، وعقب ذلك انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة لمناقشة شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

انتداب مفتش الصحة

وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان، وناظرت جثمان العامل المتوفى، وتبين أنه من محافظة الأقصر، وتوفى بسبب إصابته بكسور في الجمجمة ونزيف خارجي بعد دهسه أسفل سيارة تابعة للشركة التي يعمل بها العامل.

وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة لإجراء الكشف الظاهري على المتوفى، لبيان سبب الوفاة تحديدًا والتصريح بالدفن، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.