مسار أتوبيسات شركة القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة.. المحطات والسعر

كشفت وزارة النقل عن مسار أتوبيسات شركة القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعداد الكامل لنقل الموظفين للعاصمة اعتبارا من أول مارس المقبل، لافته إلى أن منظومة النقل تشمل خطوط الجر الكهربائي، مثل القطار الكهربائى الخفيف والنقل بالحافلات من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة المترو والنقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشمل مسار أتوبيسات شركة القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة مصر الجديدة والنزهة وبدر والعاشر من رمضان والسلام والشروق.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مسار أتوبيسات شركة القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما جاء في تقرير من وزارة النقل والمواصلات:

القاهرة الجديدة

يمر الأتوبيس القاهرة الجديدة والتسعين الجنوبي ومحمد بن زايد الجنوبي ويبلغ سعر التذكرة 25 جنيها.

مصر الجديدة

مصر الجديدة وشارع الثورة وطريق السويس والدائري الإقليمي ويبلغ سعر التذكرة 25 جنيها.

النزهة

النزهة وشارع الثورة وطريق السويس والدائري الإقليمي ويبلغ سعر التذكرة 25 جنيها.

بدر

بدر والدائري الإقليمي ويبلغ سعر التذكرة 25 جنيها.

العاشر من رمضان

العاشر من رمضان وموقف العاشر من رمضان وطريق الإسماعيلية والدائري الإقليمي ويبلغ سعر التذكرة 25 جنيها.

السلام

السلام وموقف السلام، وطريق الإسماعيلية الصحراوي والدائري الإقليمي ويبلغ سعر التذكرة 25 جنيها.

الشروق

الشروق موقف الشروق والسويس وبدر والدائري الإقليمي ويبلغ سعر التذكرة 25 جنيها.

وأشارت وزارة النقل إلى أن عدد المسارات المخصصة لأتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة 48 مسارا وإجمالي عدد الأتوبيسات والميني باصات 367 والأتوبيسات والميني باصات التي جرى ترخيصها 326 والمتبقي 41.