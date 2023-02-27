صكوك بعائد يصل 17.25% من «أبوظبي الإسلامي».. و6% مقدمًا

انضمت صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى حزمة المنتجات المصرفية التي يقدمها القطاع المصرفي المصري، بعوائد مجزية للراغبين في استثمار مدخراتهم، وذلك بعد قيام البنوك الحكومية والخاصة، بطرح شهادات بعائد وصل 25%، قبل أن تتوقف عن البيع، وتهبط بمنتجاتها صوب شهادات الـ17 و18% في المتوسط.

3 دوريات لصرف العائد

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، صكوكا إسلامية بالجنيه المصري بعائد يصل 17.25%، بالإضافة إلى 6% أرباحًا مدفوعة مقدمًا من قيمة الصك، ويتم إضافة العائد المتحقق بـ3 دوريات للصرف «شهري – ربع سنوي – سنوي» في نهاية المدة، وبحد أدنى لشراء الصك 1000 جنيه.

تثبيت أسعار الفائدة

كان البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية، أبقى على أسعار الفائدة على مستوياتها في ديسمبر 2022، مطلع الشهري الجاري، مبقيًا بذلك سعري الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% على الترتيب ذاته، بعد زيادة 8% شهدتها اجتماعاته العام الماضي.

وتتنوع المنتجات المصرفية في البنوك المصرية، بين الشهادات الادخارية والودائع بالآجال المحددة، بالإضافة إلى حسابات التوفير بالعملة المحلية والعملات الرئيسية الأخرى، علاوةً على الحلول التمويلية والقروض.