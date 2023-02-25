5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية يصل عائدها إلى 18.5%.. مميزات عديدة

تصدر البنوك العاملة في مصر منتجات مصرفية متنوعة تستهدف جذب أكبر قدر من السيولة وإعادة توظيفها عبر قنواتها الادخارية، مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع وغيرها من الأوعية المتفاوتة في العائد ودوريات الصرف والمميزات وشروط الاكتتاب.

وتستعرض الوطن 5 شهادات ادخار بالبنوك يمكن للعملاء الأفراد الاستفادة من عائدها المرتفع، خاصة مع تنوع دوريات صرف العائد، وكذلك الحد الأدنى للاكتتاب، وجميعها متاحة للشراء بالجنيه المصري.

شهادات البنك الأهلي الكويتي الثلاثية

يطرح البنك الأهلي الكويتي شهادات ادخار ثلاثية بعائد سنوي ثابت ودوريات صرف متنوعة، حيث تصل الفائدة إلى 18.25% عند صرفها كل 3 أشهر، و17.5% عند الصرف شهريا، و18% عند صرفها شهريا بشرط الاكتتاب بقيمة لا تقل عن 500 ألف جنيه ومضاعفات الألف «لهذه الحالة فقط».

وتتميز شهادات البنك الأهلي الكويتي ذات العائد المرتفع ومدتها 3 أعوام، بإمكانية الاقتراض بضمانها حتى 95% من قيمتها، واكتتاب يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، والشهادات متاحة للأفراد سواء مصريين أو أجانب وتصدر بالجنيه المصري، ولا يجوز كسرها قبل مرور 6 أشهر على يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

شهادة اكسلينسي من بنك أبو ظبي التجاري

يصدر بنك أبو ظبي التجاري شهادات ادخار بالجنيه المصري بعائد سنوي ثابت يصل إلى 18.5% لآجال 3 أعوام، وتُسمى شهادة اكسلينسي، وتتنوع دوريات الصرف لتصل الفائدة إلى 17.75% عند الصرف كل 3 أشهر، أو 15.5% عند الصرف يوميا.

ويمكن للأفراد سواء مصريين أو أجانب الاكتتاب بشهادات «اكسلنسي» بحد أدنى 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف، كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.

شهادة بنك الكويت الوطني الثلاثية

يمكن للعملاء الأفراد شراء شهادات بنك الكويت الوطني بآجال 3 أعوام بالجنيه المصري، بقيمة تبدأ من 500 ألف جنيه ومضاعفات الألف، وتتميز بعائد سنوي ثابت مرتفع ودوريات صرف متنوعة، حيث تصل الفائدة إلى 18% عند صرفها شهريا و18.25% ربع سنويا و18.5% نصف سنويا.

شهادات ثلاثية بعائد 18% في «الاسكندرية»

طرح بنك الإسكندرية شهادات ثلاثية، اليكس ستار بلس، بعائد سنوي ثابت مرتفع يصل إلى 18% ويضاف لحساب العميل شهريا، والشهادة بالجنيه المصري ويبدأ الاكتتاب فيها من 500 ألف جنيه ومضاعفات الألف، ومتاح لحاملها الحصول على قروض بضمانها حتى 95% من قيمتها.

شهادة البنك الأهلي المتحد

يصدر البنك الأهلي المتحد شهادات ثلاثية بعائد سنوي ثابت يصرف شهريا بفائدة 17.25% و17.5% عند صرفه ربع سنويا و17.65% عند صرفه نصف سنويا و18% عند صرفه سنويا، فيما يبدأ الاكتتاب بالشهادة من 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف.