ما هو الإسكان التعاوني وكيف تحصل على شقة أو محل بالمشروع؟

الإسكان التعاوني هو أحد المشروعات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة للوزارة، حيث يتم من خلاله طرح العديد من الوحدات السكنية، التي لا تختلف كثيرا عن وحدات الإسكان الاجتماعي التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية.

يبدأ الحجز غدا بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر

وخلال الأيام الأخيرة، طرحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عدد كبير من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وعدد من الجراجات داخل المدن الجديدة، وذلك ضمن مشروع الإسكان التعاوني، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، بتسهيلات في نظام السداد.

ويتيح الإسكان التعاوني نظام تقسيط لسداد قيمة الوحدة السكنية أو المحل التجاري والإداري، كما هو الحال في كلا من الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وهو ما تحقق في الطرح الجديد لشقق الإسكان التعاوني التي تقدم تيسيرات في السداد لمدة تصل إلى 5 سنوات، على أن يبدأ الحجز غدا الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2023، على أن يتم البيع بجلسة مزاد علني.

ووفقا للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، سيتم بيع كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان التعاوني المطروحة، داخل مقر الهيئة الرئيسي والكائن في 3 شارع سمير عبد الرؤوف، بمدينة نصر - امتداد شارع مكرم عبيد، وقيمة كراسة الشروط تبلغ 299 جنيه.

كيف تحصل على شقة أو محل بمشروع الإسكان التعاوني؟

وعن إمكانية الحصول على وحدة سكنية أو محل تجارى أو إداري أو جراج بمشروع الإسكان التعاوني، حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدم للحجز، والتي تتشابه كثيرا مع شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط، حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، وألا يكون قد سبق للمتقدم تخصيص أو تملك وحدة مدعومة من الدولة، كما أنه لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة بالمشروع.

أما عن خطوات حجز شقق الإسكان التعاوني، فهي تبدأ بشراء كراسة الشروط وقيمتها 299 جنيها من داخل مقر هيئة تعاونيات البناء والإسكان، ومن ثم ملء البيانات المطلوبة وتسليمها داخل مقر الهيئة، وسداد مقدم جدية الحجز المطلوب، على أن يتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المطلوبة للحجز، وأخيرا يتم إجراء المزاد العلني للوحدات المطروحة وإجراء القرعة العلنية.