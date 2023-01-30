تفاصيل حجز وحدات «الإسكان» التجارية المطروحة في المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحلات التجارية والصيدليات، للمواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل، داخل مدينتي دمياط الجديدة، وبدر، بمساحات وأسعار مختلفة، لمحدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الوحدات التجارية المطروحة بمدينة دمياط الجديدة ومدينة بدر، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وأجهزة المدن الجديدة.

تفاصيل حجز وحدات «الإسكان» التجارية المطروحة بالمدن الجديدة

مدينة دمياط الجديدة

- طرح 5 محال تجارية.

- بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 21م2).

- تقع الوحدات التجارية المطروحة بسوق المجاورة 34 بالحي السادس جنوب عمارات دار مصر بمدينة دمياط الجديدة.

- البيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 26/2/2023.

- إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة.

مدينة بدر

- طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية.

- بمساحات تتراوح من ( 32م2 : 99م2 ).

- تقع الوحدات المطروحة بالسوق التجارية الكبيرة بمنطقتي الياسمين والقرنفل بالحي الخامس بالمدينة.

- البيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 14/3/2023.

- إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة بدر.

- إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 212 قطعة أرض مقابر «مسلمين» بنظام اللحد بمساحة (40م2) للمقبرة بمدينة بدر.

- للمقيمين بمدن (بدر – الشروق – العبور) بنظام حق الانتفاع والتي تم الإعلان عنها خلال شهر يوليو 2022.

- الموعد المحدد لإجراء القرعة يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2023 بمقر الجهاز.

- استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في القرعة العلنية.