رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

تفاصيل حجز وحدات «الإسكان» التجارية المطروحة في المدن الجديدة

كتب:

منة عبده
03:33 ص | الإثنين 30 يناير 2023
الوحدات التجارية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

الوحدات التجارية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحلات التجارية والصيدليات، للمواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل، داخل مدينتي دمياط الجديدة، وبدر، بمساحات وأسعار مختلفة، لمحدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة. 

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الوحدات التجارية المطروحة بمدينة دمياط الجديدة ومدينة بدر، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وأجهزة المدن الجديدة. 

تفاصيل حجز وحدات «الإسكان» التجارية المطروحة بالمدن الجديدة

مدينة دمياط الجديدة 

- طرح 5 محال تجارية.

- بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 21م2).

- تقع الوحدات التجارية المطروحة بسوق المجاورة 34 بالحي السادس جنوب عمارات دار مصر بمدينة دمياط الجديدة.

- البيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 26/2/2023.

- إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة. 

مدينة بدر 

- طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية.

- بمساحات تتراوح من ( 32م2 : 99م2 ).

- تقع الوحدات المطروحة بالسوق التجارية الكبيرة بمنطقتي الياسمين والقرنفل بالحي الخامس بالمدينة.

- البيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 14/3/2023.

- إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة بدر. 

- إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 212 قطعة أرض مقابر «مسلمين» بنظام اللحد بمساحة (40م2) للمقبرة بمدينة بدر.

- للمقيمين بمدن (بدر – الشروق – العبور) بنظام حق الانتفاع والتي تم الإعلان عنها خلال شهر يوليو 2022.

- الموعد المحدد لإجراء القرعة يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2023 بمقر الجهاز.

- استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في القرعة العلنية.

اقرأ المزيد:

معرض القاهرة للكتاب يستضيف أولى رحلات أبناء الإسكان بديل العشوائيات 

«الإسكان» تُصدر قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ3 مدن.. منها «الساحل الشمالي»

تفاصيل مشروعات «الإسكان» في مدينة بدر.. أبرزها «سكن موظفي العاصمة»

«الإسكان» ترصد قصص نجاح «العاصمة الإدارية» من خلال حوار مهندس مع ابنته

تفاصيل مشروعات «الإسكان» في مدينة الشروق.. تنفيذ 94 عمارة بـ«سكن مصر»

مواعيد حجز شقق بنك الإسكان والتعمير ضمن «سكن مصر ودار مصر وجنة»

«الإسكان»: الدولة تسعى لتحويل سانت كاترين إلى مدينة سياحية عالمية
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.