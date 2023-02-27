محطات مهمة في مسيرة أبو بكر عزت.. اكتشف موهبته على مسرح المدرسة

بملامح مصرية أصيلة وابتسامة لا تفارق وجهه وشخصية قوية تمتع بها الفنان أبو بكر عزت، فأصبح ممثلا له بصمات خاصة ومميزة بعيدًا عن الشكل والصوت، ورغم أنه لم يقدم أدوار البطولة في أي عمل فني، إلا أنه نحج في تجسيد شخصيات «الباشوات ورجال الأعمال والشرير خفيف الظل والعمدة»، وتستعرض «الوطن» أبرز المحطات الفنية لأبو بكر عزت الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

بدأ أبو بكر عزت رحلته الفنية مبكرا بالمشاركة في فرق التمثيل المدرسي، وشارك في مسرحية «الفضايح» للمسرح الفرنسي، والتحق بمعهد المعلمين، وعلى مسرح المعهد قدم مسرحيات كوميدية، واشتهر بين زملائه بكونه «ابن نكتة»، رغم سيطرة الطابع الصعيدي عليه فقد كان دائمًا يفتخر أنه «صعيدي وابن رجل صعيدي»، وعقب تخرجه عمل معلمًا، وانتسب لكلية الآداب وشارك فريق الجامعة في المسرحيات، وكان بين زملائه وقتها الضيف أحمد، وجورج سيدهم وسمير غانم، وفاروق فلوكس.

أبو بكر عزت وفرقة الثلاثي الصامت

التحق الفنان أبو بكر عزت بمعهد الفنون المسرحية عام 1960، وكان من زملاء دفعته جلال الشرقاوي، وزين العشماوي وفايز حلاوة، وكوّن معهم فرقة «الثلاثي الصامت»، التي قدمت العديد من العروض الصامتة على مسرح الجامعة بأجر رمزي تراوحت بين 3 أو 4 جنيهات، بحسب تقرير مُذاع عنه في برنامج «8 الصبح» عبر قناة DMC.

وفي السينما قدم أدوارًا ثانوية وكان دور «حسين كرشة» في «زقاق المدق»، و«كمال» في «قصر الشوق» بداية انطلاقه، ولفت الأنظار على المسرح خاصة بتقديمه الكوميديا الخفيفة الراقية، وهي كوميديا الموقف التي لا تعتمد على النكتة واللفظ، وقدم دور الشرير لكن بشكل كوميدي، وأطلق رواد المسرح عليه لقب «فتى أول الكوميديا».

أعمال أبو بكر عزت التليفزيونية

وقدم أبو بكر عزت العديد من المسلسلات والأفلام التليفزيونية الناجحة، وكانت البداية مع المخرج نور الدمرداش بمسلسل «ليلة الفرح» إلى جانب البرامج التليفزيونية منها «مجلة الفكاهة»، وكان يدقق في اختيار الأدوار، فلم يكن هدفه الانتشار والظهور بل اهتم جودة العمل وقيمته أمام جمهوره وأهل بيته، ومن أشهر أعماله الدرامية «أرابيسك، وزيزينيا ورأفت الهجان والسقوط في بئر سبع وعلى الزئبق والحلم الجنوبي».