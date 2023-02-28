صرف معاشات شهر مارس 2023 غدا.. اعرف موعد الزيادة الجديدة بنص القانون

يبدأ غدا الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، أصحاب المعاشات ومستحقى المعاش البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و885 ألفًا، فى صرف معاشات شهر مارس 2023 ، حيث يمكنهم الصرف من أى ماكينة صرف آلي خاصة بالبنوك أو الخاصة بالبريد، أو الصرف من منافذ شركة فورى أو من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ليوضح بنك ناصر الإجتماعى أن يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية، بشكل مستمر، تزامنا صرف معاشات شهر مارس 2023.

زيادة الحد الأدنى إلى 1105 جنيهات منذ يناير الماضي

من جانبها أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، فى بيان صادر عنها، أنه منذ شهر يناير الماضى 2023 تم زيادة الحد الأدنى لمعاش المواطن الذى انتهت خدمته فى شهر يناير 2023، إلى 1105 جنيهات، بينما زاد الحد الأقصى لمن ينتهى خدمته فى يناير 2023 إلى 8720 جنيهًا.

موعد زيادة المعاشات 2023

وحول زيادة المعاشات، نص قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على أن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عاما، بدءا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.